FC Barcelone : avant Levante, Flick fait des annonces fortes sur Casado et la fin du Mercato 

Hansi Flick a tenu sa traditionnelle conférence de presse à la veille du match de la deuxième journée de Liga entre Levante et le FC Barcelone (21h30).

Après une première victoire inaugurale, le FC Barcelone doit capitaliser demain à Levante (21h30). Hansi Flick se méfie particulièrement de cette équipe. « Levante est une équipe avec une bonne défense, ils sont rapides et récupèrent le ballon rapidement, et nous devons prendre soin de ces aspects », a affirmé l’entraîneur du FC Barcelone en conférence de presse.

Mercato : Flick ferme la porte des départs

Lancé au sujet du mercato estival, Flick a évoqué le possible départ de Marc Casado. « J’ai parlé avec lui. Il ne veut pas partir et je veux le conserver, a-t-il poursuivi. Fermin Lopez ? Je ne veux perdre aucun joueur car nous avons besoin de leur qualité. Ce sera une longue saison. Je les veux tous. Les inscriptions en Liga ? J’espère que la semaine prochaine quelque chose changera et que tous les joueurs seront inscrits. J’espère aussi que Gerard Martin sera disponible. »