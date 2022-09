FC Barcelone - Mercato : les Blaugrana prêts à attaquer l'Atlético à cause de Griezmann ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

La Cadena COPE vient de lancer une bombe : le FC Barcelone pourrait prochainement attaquer l'Atlético Madrid à cause d'Antoine Griezmann ! Le service juridique des Blaugrana s'est en effet saisi de l'affaire et étudie tous les recours possibles après avoir constaté que l'attaquant français ne rentrait qu'à une demi-heure de la fin des matches depuis le début de la saison. Or, le champion du monde deviendra définitivement colchonero s'il joue plus d'une heure entre 12 et 14 matches cette saison. Cela rapporterait 40 M€ au Barça. Le plan de l'Atlético est donc de ne faire jouer Griezmann plus d'une heure que 11 fois cette saison et tout le reste du temps de le faire entrer à partir de la 63e...

Interrogé sur ce stratagème, l'entraîneur des Rojiblancos, Diego Simeone, a botté en touche, se contentant de dire qu'il était un serviteur du club. Son choix de laisser Griezmann sur le banc ne peut s'expliquer autrement que par cette clause, surtout que l'ancien Blaugrana a retrouvé sa verve (2 buts en 3 matches). Mais tout cela pourrait finir par coûter encore plus cher au club de la capitale si jamais le FCB se décide à passer à l'attaque...