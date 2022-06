FC Barcelone - Mercato : Lewandowski est actuellement en Espagne, Xavi est certain de son arrivée

Zapping But! Football Club Ronaldo - Messi : le duel en chiffres

La trêve internationale est maintenant terminée, les joueurs vont pouvoir se consacrer aux vacances mais surtout à leur avenir, lors du mercato. C’est le cas de Robert Lewandowski, qui a clamé ses envies de départs du Bayern Munich à plusieurs reprises, et qui est espéré par le FC Barcelone pour renforcer sa ligne offensive, d’autant plus que le départ d’Ousmane Dembélé semble de plus en plus proche.

La confiance règnerait en interne au FC Barcelone pour la venue du Polonais. Selon AS, l’entraîneur catalan Xavi serait convaincu que Robert Lewandowski sera dans l’effectif du Barça le 11 juillet, dans l’optique de pouvoir participer à la pré-saison avec les Blaugranas. En attendant, le Polonais s'est rendu à Majorque en Espagne, après avoir terminé ses matchs internationaux avec la Pologne. Pour les vacances ou pour commencer à négocier son transfert ? Réponse dans les jours et semaines à venir.

🚨 CONFIRMADO. Lewandowski ya está en Mallorca. El jugador llegó 12.45h en jet privado dsd Varsovia @JijantesFC pic.twitter.com/4PQh87vbst — Gerard Romero (@gerardromero) June 15, 2022

