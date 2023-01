FC Barcelone - Mercato: Memphis Depay aurait validé sa future destination !

Poussé vers la sortie au FC Barcelone, Memphis Depay (28 ans) pourrait bien atterrir en Liga cet hiver. S'il était plutôt chaud à l'idée de retourner en Premier League où Manchester United lui faisait les yeux doux en cas d'échec du dossier Wout Weghorst (Besiktas), le Néerlandais pourrait finalement prendre la route d'un rival des Blaugranas.

En effet, depuis quelques jours, l'Atlético Madrid – qui vient de prêter Joao Félix à Chelsea – est très chaud pour récupérer l'ancien joueur de l'OL. Des négociations ont même démarré autour d'un prêt de Memphis Depay pour la fin de saison.

Selon Fabrizio Romano, Memphis Depay serait attiré par le challenge et prêt à endosser la tunique des Colchoneros, affaire à suivre.

Negotiations continue between Atletico Madrid and Barcelona for Memphis Depay. Atléti are now showing strong interest, more than English clubs - up to Barça 🔵🔴 #FCB



Understand Memphis would be open to join Atletico, as most important part of the negotiation is between clubs. pic.twitter.com/QqnZBACkKx