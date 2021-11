FC Barcelone - Mercato : Messi prêt à résilier au PSG pour prêter main forte à Xavi et Alves ?

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Le FC Barcelone revit. Il faudra évidemment attendre encore un peu pour l’affirmer de manière plus définitive, mais le club catalan semble reprendre espoir depuis que Xavi a posé ses valises sur le banc blaugrana la semaine dernière. Après le milieu de terrain, ce fut autour de Daniel Alves d’acter son come-back au Barça.

Le latéral droit brésilien (38 ans) sera en tenue dès aujourd’hui pour l’entraînement et sera d'ailleurs disponible en compétition dès janvier 2022. Ensuite, il sera temps de penser à... Lionel Messi (34 ans) ? Rasséréné par ces retours en cascade, Mundo Deportivo a avancé un possible retour du crack argentin du PSG au FC Barcelone... eu égard à son manque d’entrain pour sa nouvelle vie à Paris !

« Sa promesse d’arriver au Mondial qatari sous le maillot du PSG passée, Messi se sentirait plus libéré et pourrait solliciter la résiliation à mi-parcours de son contrat, laisse clairement entendre le journaliste Lluis Canut. Encore plus si les difficultés d’adaptation à la vie parisienne de sa compagne Antonela et ses enfants - en particulier de l'aîné Thiago - le rapprochent de ses amis de Barcelone. Un autre élément entrerait alors en ligne de compte : Jorge Messi, qui reste le représentant du crack. »

