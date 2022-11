FC Barcelone - Mercato : un Allemand flatte le Real Madrid pour mieux critiquer le Barça avec Lewandowski

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Depuis que Robert Lewandowski a quitté le Bayern Munich pour le FC Barcelone cet été, les Allemands ne décolèrent pas. Eux dont les clubs sont parfaitement gérés financièrement ne comprennent pas les tours de passe-passe des dirigeants catalans pour réussir à recruter alors que leur déficit avoisine le milliard d'euros. Tous les dirigeants bavarois ont fait part de leur incompréhension. Et c'est désormais au tour de Lothar Matthaus de s'attaquer au FCB.

Au cours d'une interview à Marca, l'ancien milieu de terrain puis libero, champion du monde 1990, a déclaré : "Jude Bellingham va bientôt quitter le Borussia Dortmund pour le Real Madrid ou une équipe de Premier League, qui est là où il y a de l'argent. Si tu n'en as pas, le seul qui peut recruter, c'est le Barça. Il n'a pas un euro mais il se permet de prendre Lewandowski". Celui qui est devenu consultant et peut dire n'importe quoi moyennant un gros chèque (il a notamment fait la promotion du Qatar et de sa Coupe du monde...) n'est pas totalement négatif vis-à-vis du FCB puisqu'il estime que Pedri et Gavi seront les leaders de la future génération de footballeurs...