FC Barcelone Mercato : un champion du monde argentin s'est offert au Barça !

Après six mois seulement passé à Benfica et avoir brillé à la Coupe du monde 2022 avec l'Argentine, Enzo Fernandez a été recruté par Chelsea en janvier 2023 contre un chèque de 121 millions d'euros. Mais bien qu'il soit un titulaire indiscutable chez les Blues, le milieu de terrain argentin voudrait déjà quitter le club londonien, d'après Sport.

Enzo Fernandez veut aller au Barça

Et le quotidien espagnol nous apprend, par ailleurs, que le joueur formé à River Plate serait séduit à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Et par l'intermédiaire de son agent, il se serait même déjà offert aux Blaugrana. Problème, Enzo Fernandez est sous contrat jusqu'en juin 2032 avec Chelsea et le Barça, toujours en proie à de grosses difficultés économiques, ne semble pas avoir les finances pour s'offrir le champion du monde 2022.

