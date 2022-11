La fin de l'aventure de Memphis Depay au FC Barcelone semble se rapprocher de plus en plus. Sur le départ l'été dernier, l'attaquant néerlandais est finalement resté en Catalogne pour prouver qu'il avait le niveau. Finalement, l'ancien lyonnais n'a pas été beaucoup utilisé par Xavi, puis a fait face à des pépins physiques.

Alors pour s'en débarrasser, le FC Barcelone lui aurait offert la possibilté de quitter le Barça dès le mois de janvier prochain, gratuitement, comme indiqué par Mundo Deportivo. Option que le Nérlandais aurait rejetée. Mais en plus de cela, les clubs qui s'intéressent à lui trouveraient son salaire trop élevé pour le recruter. Décidemment, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Memphis Depay, qui sera forfait pour le premier match des Pays-Bas à la Coupe du Monde.

Barcelona are offering Memphis Depay the chance to leave the club for free in January, but the player does not accept it. The interested teams consider his salary too high.



— @mundodeportivo pic.twitter.com/ptxKZMpwps