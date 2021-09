FC Barcelone - Mercato : un favori se dégage pour l'après-Koeman

Zapping But! Football Club FC Barcelone : le bilan de Ronald Koeman à la loupe

La Une d'El Mundo Deportivo ce jeudi matin ne laisse pas de place au doute concernant l'avenir de Ronald Koeman au FC Barcelone. Oui, l'entraîneur néerlandais s'est "planté" en lisant un communiqué dans lequel il se dédouanait quelque peu des mauvais résultats, sans en prévenir sa direction au préalable. Lui qui est déjà très contesté en interne a fini de perdre tout crédit. Quel que soit le résultat à Cadix ce soir, il devrait être débarqué.

Reste à savoir qui va le remplacer. De nombreux noms circulent ces derniers jours mais deux tiennent particulièrement la corde : Xavi et Roberto Martinez. Le premier a les faveurs de tout le monde mais Joan Laporta a encore un petit doute sur sa capacité à diriger une aussi grande équipe que celle du Barça. Le second est le favori du président. Et selon l'émission El Chiringuito, c'est lui qui tiendrait la corde actuellement. Adepte de Johan Cruyff et meilleur ami de son fils Jordi, actuel directeur du football, le sélectionneur de la Belgique a refusé de commenter cette rumeur il y a deux jours…

🚨 EXCLUSIVA de @quimdomenech 🚨



"El gran FAVORITO al banquillo del BARÇA es ROBERTO MARTÍNEZ"#ChiringuitoBarcelona pic.twitter.com/BvD07wBxum — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 23, 2021