FC Barcelone - Mercato : une bonne surprise du Mondial s’éloigne du Barça

Titulaire avec le Portugal lors du dernier match de poules, puis en 8es et en quarts de finale de la Coupe du monde, Diogo Dalot a montré l'étendue de son talent. Cela, ajouté à la sa situation contractuelle à Manchester United (à qui il est lié jusqu'en 2024), ont fait que plusieurs clubs se sont penchés sur son cas, notamment le FC Barcelone. Les Blaugranas se cherchent un latéral droit efficace depuis le départ de Daniel Alves en 2016. Ils pensaient pouvoir attirer le Portugais mais ils vont devoir se faire une raison.

En effet, dans un entretien à un fanzine de MU relayé par Fabrizio Romano, Dalot a confirmé que sa priorité était de prolonger à Manchester United : "Nous discutons, négocions. Nous regardons comme chaque partie pourrait bénéficier d'une prolongation. Ce n'est pas un secret que je suis heureux ici. J'aime Manchester United". Au temps pour le Barça, qui devra se chercher une nouvelle piste pour le poste de latéral droit !

Diogo Dalot confirms talks with Man United over new long term deal: “We are taking, negotiating, we are seeing how much parties will benefit”, tells @UnitedStandMufc. 🔴🇵🇹 #MUFC



“It’s no secret that I’m happy to be here, I love Manchester United”. pic.twitter.com/QS3U7UewH9