FC Barcelone - Mercato : une nouvelle piste offensive étudiée au Barça ?

Dix-sept ans, avant-centre et paraît-il très prometteur. De quoi, logiquement, attirer les regards des plus grands clubs européens. Telle est le contenu de la dernière rumeur en date au FC Barcelone qui, selon un journaliste spécialisé en matière de transferts, suivrait déjà avec attention Paris Brunner.

Ce dernier, qui évolue en équipe réserve au Borussia Dortmund, a inscrit deux buts en huit matches disputés. Et reste sous contrat avec le club allemand jusqu'au mois de juin 2025. Le Barça serait disposé à le signer dans les prochains mois. Possible financièrement ?

A suivre.

