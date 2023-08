OL, Stade Rennais - Mercato : Lenglet (FC Barcelone) ne reviendra pas en France !

Clément Lenglet n’entre pas dans les plans de Xavi et il va quitter le FC Barcelone, comme prévu, d’ici la fin du mercato. Courtisé par l’OL et le Stade Rennais, le défenseur français va finalement rejoindre un autre club de Premier League que Tottenham, où il était prêté la saison passée.

Selon les informations de Fabrizio Romano, l'ancien Nancéien va finalement s’engager à Aston Villa, qui prendra à sa charge une très grosse partie de son salaire. Le défenseur va être prêté, mais pour le moment, aucun accord n’est conclu, rappelle le journaliste italien.

Aston Villa are discussing with Barça on conditions of Clement Lenglet deal. It’d be loan move, salary coverage being negotiated 🟣🔵 #AVFC



Exclusive story, confirmed — as Villa are advancing. Not done deal yet. pic.twitter.com/a5nvOMV5sP