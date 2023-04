FC Barcelone, PSG - Mercato : la dernière folie blaugrana pour faire revenir Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Sur Twitter, le journaliste franco-espagnol Florent Torchut a assuré que Lionel Messi était plus proche d'une prolongation au PSG que d'un retour au Barça. Que le projet sportif primait à ses yeux pour son avenir, devant son salaire. Une annonce qui fait office de douche froide pour les Blaugranas, qui s'activent pour trouver une solution financière pour faire revenir l'idole du Camp Nou. Conscient qu'il offrira quoi qu'il arrive moins que le PSG, le FCB cherche d'autres moyens de combler l'Argentin. On sait qu'en plus d'un salaire annuel de 25 M€ brut, il est prêt à lui reverser une partie de l'argent récolté par l'arrivée de nouveaux sponsors. Mais ce ne serait pas tout...

Un musée d'avant-garde dont les bénéfices lui reviendraient

Selon AS, le FC Barcelone a pour projet de transformer le bâtiment de son ancien centre de formation, situé juste à côté du Camp Nou, en musée à la gloire de Lionel Messi. Et les bénéfices reviendraient là encore au septuple Ballon d'Or. Le projet est déjà bien avancé puisqu'AS a déjà consulté les plans et sait que le Barça a pris contact avec une société de télécom afin d'en faire une "référence mondiale en matière de technologies de pointe". Bref, rien n'est trop beau pour rendre hommage à l'un des plus grands joueurs de l'histoire... et surtout pour le faire revenir !

La fiche de Lionel Messi

🇪🇸 En proie à des difficultés financières pour faire revenir Lionel Messi, le Barça envisagerait, selon As, de créer un musée à son effigie dans l'ancienne Masia, située juste à côté du Camp Nou.https://t.co/JD9SdJwB13 — RMC Sport (@RMCsport) April 26, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Le FC Barcelone cherche toutes les solutions possibles pour financer le retour de Lionel Messi. L'une des possibilités serait, selon AS, de transformer l'ancienne Masia en musée à la gloire de l'Argentin dont les bénéfices lui reviendraient.

Raphaël Nouet

Rédacteur