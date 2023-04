FC Barcelone, PSG - Mercato : Laporta a fait une nouvelle avancée majeure pour faire revenir Messi

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Vendredi soir, dans l'émission El Chiringuito, le présentateur Josep Pedrerol a consacré son éditorial à Joan Laporta, en expliquant que le président du FC Barcelone s'était lancé dans une opération séduction. Plus souriant, plus aimable, plus sympathique, le Catalan veut transformer ses ennemis d'hier en amis de demain. En premier lieu Lionel Messi, qui n'a pas digéré que le dirigeant se serve de lui pour se faire élire au printemps 2021 avant de le laisser partir une fois l'été venu. Pour l'Argentin, c'est réglé puisqu'il serait prêt à venir. Mais pour que le rêve devienne réalité, Laporta doit se rabibocher avec d'autres personnes.