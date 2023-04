FC Barcelone, PSG - Mercato : les Blaugranas ont trouvé une solution pour convaincre Tebas dans le dossier Messi

Zapping But! Football Club FC Barcelone : les plus grosses désillusions de la décennie en Ligue des Champions

Plus tôt dans la journée, Javier Tebas a déclaré aux médias qu'il espérait revoir Lionel Messi en Liga mais que, pour le moment, le FC Barcelone n'avait pas les moyens de le faire revenir. La masse salariale des Blaugranas est trop importante et dépasse le ratio par rapport à son budget fixé par le fairplay financier de la Liga. On savait depuis quelques semaines que l'idée des Catalans pour contourner ce problème était de proposer un salaire bas au septuple Ballon d'Or assorti de primes liées aux nouveaux contrats publicitaires que son retour permettrait d'engranger.

Une fiche de paie divisée par quatre par rapport à 2021 !

Ce mercredi soir, Sport en dit plus sur ce projet : le Barça offrirait 25 M€ brut par an à Messi, soit... le quart de sa fiche de paie lors de sa dernière saison catalane ! Cela ferait 13 M€ net, au même niveau que Robert Lewandowski. Confronté à de gros problèmes financiers, le FCB a totalement revu sa grille salariale et, désormais, les meilleurs joueurs ne gagneront pas plus que ces 13 M€ net. Mais il y a donc les primes liées au sponsoring. L'idée des Blaugranas est de proposer un contrat de deux ans à Messi, avec possibilité de se séparer au bout d'un an.

🔵🔴 | #FCB



💰 Messi podría ser inscrito con una cuarta parte (25M de euros brutos) de la última ficha que tuvo en el Barça



💥 El contrato sería de dos años, hasta junio de 2025, con la opción para Messi de desvincularse en junio de 2024



✍️ @DBR8 https://t.co/7vml9vcGJl — Diario SPORT (@sport) April 19, 2023

Pour résumer Le FC Barcelone aurait l'intention de proposer à Lionel Messi un salaire de 25 M€ brut par an, soit le quart de ce qu'il touchait lors de sa dernière saison. L'idée serait de combler le reste avec des primes sur le sponsoring. L'Argentin pourrait ainsi s'engager pour deux saisons avec possibilité de partir au bout d'un an.

