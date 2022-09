FC Barcelone, PSG - Mercato : un nouveau riche veut torpiller la piste Andrey Santos (Vasco)

Mi-août, le quotidien espagnol AS a révélé que FC Barcelone, le PSG et Manchester City avaient tous trois flashé sur une même pépite : Andrey Santos. Ce milieu de terrain de 18 ans bluffaient tous les observateurs de la Deuxième division brésilienne, d'où il tentait d'extraire le Vasco da Gama. Avec 23 matches disputés (et 5 buts marqués) sur 28, il a déjà fait son trou dans le club carioca, actuel 4e de son championnat à dix journées de la fin, ce qui lui assurerait une remontée. Mais pas sûr que Santos découvre l'élite brésilienne avec Vasco.

Car une première grosse offre serait arrivée d'Europe pour lui. Et elle ne proviendrait ni de Barcelone, ni de Paris, ni de Manchester, dont les secteurs offensifs affichent complet. C'est Newcastle qui, selon la presse anglaise relayée par El Mundo Deportivo, serait à proposer 34 M€ pour la pépite, soit la somme attendue par les dirigeants du Vasco. Une arrivée prometteuse pourrait se dessiner cet hiver pour les Magpies !

