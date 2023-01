Le retour d'Aubameyang au Barça a déjà capoté, coup dur pour Camavinga, Courtois au cœur d'une polémique

Zapping But! Football Club Real Madrid, FC Barcelone : top 10 des joueurs les plus capés en Ligue des Champions

Sport :

Le quotidien catalan Sport fait ce jeudi sa Une sur la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne entre le Real Betis et le FC Barcelone. Un match qui marquera le retour de suspension de Robert Lewandowski.

#PortadaSPORT 🗞️



🏆 Hambre de título



💥 El Madrid, a la final por penaltishttps://t.co/hP3CMlw1ek — Diario SPORT (@sport) January 11, 2023

Mundo Deportivo :

Même son de cloche du côté de Mundo Deportivo, qui fait, par ailleurs, un point sur le dossier Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaquant de Chelsea voudrait faire son retour au Barça. Mais selon les règles de la FIFA et de la RFEF, le Gabonais ne pourrait pas retourner légalement en Catalogne cette saison car un joueur ne peut pas être enregistré trois fois dans la même saison.

Marca :

Du côté de la presse madrilène et de Marca, on revient sur la qualification du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne aux dépens de Valence (1-1, 4-3 t.a.b.). Un match où Eduardo Camavinga est sorti prématurément en raison d'une blessure au genou. En conférence de presse d'après-match, Carlo Ancelotti a donné des nouvelles du milieu de terrain français ainsi que Lucas Vazquez, également sorti sur blessure. "Eduardo Camavinga et Lucas Vazquez se sont blessés. Camavinga a reçu un coup au genou et Lucas s'est tordu la cheville. Ça a l'air sérieux. Eder Militao était étourdi mais maintenant il va bien. Je pense que lui et Camavinga seront prêts pour la finale."

AS :

Comme Marca, AS remercie Thibaut Courtois, décisif lors de la séance de tirs au but qui a permis aux Merengue de se qualifier. Pendant le match, le gardien s'est d'ailleurs retrouvé au coeur d'une polémique, lancée par son ancien club, l'Atlético Madrid. En effet, les Colchoneros sont revenus sur l'attribution des plaques hommages aux anciens joueurs. Thibaut Courtois qui, au regard de déclarations passées sur l'Atlético Madrid, n'aurait plus vraiment sa place dans ce lieu hommage.