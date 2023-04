FC Barcelone - Mercato : un indésirable de Guardiola pousse pour rejoindre le Barça

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Le FC Barcelone cherche à se renforcer en défense, et Aymeric Laporte est lui à la recherche d’un nouveau projet. On a peut-être là l’occasion d’un mariage parfait, et le désormais international espagnol semble prêt à se relancer ailleurs.

D’autres clubs intéressés

Dans le cas où l’opération ne parviendrait pas à se faire, bon nombre d’autres clubs se montres intéressés, à l’égard de la Juventus, Newcastle, l’AC Milan, ainsi que… l’Athletic Bilbao. En effet, selon Relevo, les Basques souhaiteraient ramener leur ancien joueur à la maison.

La décision appartiendra donc au joueur lui-même, qui peut également décider de rester à Manchester City dans le cas où on lui promettrait plus de temps de jeu. Avec Stones, Ruben Dias, et Aké devant lui, l’Espagnol semble cependant bien bouché.