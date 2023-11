Inter Miami, FC Barcelone - Mercato : Messi fait une grande annonce sur son avenir

Zapping But! Football Club FC Barcelone, Stade Rennais : les chiffres de la carrière d'Ousmane Dembélé

Cet été, Lionel Messi, qui était alors libre de tout contrat, a décidé de poursuivre sa carrière en MLS et du côté de l'Inter Miami. Alors qu'il s'est engagé jusqu'en décembre 2025 avec la franchise américaine, le Ballon d'Or 2023 a évoqué son avenir, confirmant qu'il serait toujours un joueur de l'Inter Miami la saison prochaine malgré les rumeurs insistantes d'un possible retour au FC Barcelone

"Je n’ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine sera encore meilleure"

"Pour moi c’est magnifique de pouvoir le partager avec vous. Je veux remercier tous les gens de Miami, pas seulement ceux présents ce soir, pour leur accueil à moi et ma famille. Vous me montrez de l’amour, et me faites me sentir chez moi. C’est une ville peuplée de nombreux latinos où je me sens à l’aise. Nous avons été ensemble peu de temps mais avons déjà accompli de grandes choses, notamment le premier titre de l’histoire du club. Je n’ai aucun doute sur le fait que la saison prochaine sera encore meilleure, on va continuer à prendre du plaisir et à gagner des titres", a confié ce vendredi soir la star argentine en marge du match amical entre l'Inter Miami et New-York City FC (1-2) où son huitième Ballon d'Or a été célébré par son club.

Gracias Leo, gracias Miami 🩷🖤 Nos vemos el próximo año! pic.twitter.com/LoqEWZ48WX — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) November 11, 2023

