PSG, FC Barcelone - Mercato : le Barça lance une contre-attaque atomique pour Messi

Le prochain club de Lionel Messi sera bientôt connu. Mais, d’ici là, les rumeurs les plus folles courent à son sujet. La dernière en date vient de L’Équipe du jour et pourrait le rapprocher du FC Barcelone... via Miami ! Si Al Hilal est prêt à lui offrir un pont d’or, la préférence du joueur du PSG n’a pas varié : elle va au Barça, et c’est pourquoi il a temporisé malgré la cour assidue des Saoudiens. Dans l’idéal, le club espagnol espère toujours faire signer la Pulga pour un ou deux ans mais il examine des plans B. Ces derniers jours, Joan Laporta travaille ainsi à un étonnant ticket avec l’Inter Miami.

Messi à Barcelone via Miami ?

Ce montage, déjà envisagé par les deux clubs l’an dernier avant d’être mis de côté, consisterait à voir le joueur de 35 ans s’engager avec la franchise américaine et être aussitôt prêté au Barça pour six ou dix-huit mois. Cela lui permettrait de continuer à jouer au plus haut niveau en Europe jusqu’à la Copa America 2024, de boucler la boucle avec le club de sa vie, avant d’aller découvrir la MLS.

😱MESSI... ¿Misma FÓRMULA que BECKHAM?😱



🤩La posibilidad que apunta @MarcosdVicente que ilusiona a los culés. #ChiringuitoMessi pic.twitter.com/l34TsQosuz — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2023

