PSG - Mercato : l'un des meilleurs amis de Messi le pousse au FC Barcelone

Si Lionel Messi s'est fâché avec quelques uns de ses anciens amis comme Gérard Piqué à son départ du FC Barcelone, certains membres du vestiaire sont quand même restés proches de la Pulga. C'est notamment le cas de son meilleur complice sur le pré et dans le couloir gauche : Jordi Alba.

Dans un entretien à l'émission espagnole « Viajando con Chester », l'international espagnol a solennellement demandé à son ami Léo Messi de revenir avec lui au FC Barcelone pour boucler la boucle :

«Son départ ? Je l’ai vécu fatalement, très mal. Je me souviens que le jour où il a annoncé qu’il partait, je lui avais parlé le matin. Il rentrait d’Ibiza à Barcelone et m’avait dit qu’il allait continuer. Quand j’ai vu l’information, j’étais choqué. Un retour cet été ? On n’en a pas parlé, il a un contrat avec le PSG… Mais je pense que ce serait bien pour le club et pour lui ».