FC Nantes Mercato : le Paris FC ne lâche pas Matthis Abline

Ligue 1 • ...

Le divorce est de plus en plus compliqué entre le PSG et Kylian Mbappé, qui a décidé de porter plainte contre son ancien club. Nouvelle étape désormais dans le litige entre Kylian Mbappé, attaquant du Real Madrid, et son ancien club, le Paris Saint-Germain. Le parquet de Paris, sollicité par l’AFP, a confirmé l’ouverture d’une […]