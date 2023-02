FC Nantes : avant la Juventus, Kombouaré affiche une certaine fierté

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

L'absence de Delort

"Dimanche, il a reçu un coup au genou droit, au niveau du ménisque intérieur. Il a voulu faire une frappe, il a été contré et s’est fait une petite entorse du genou. Il sera indisponible une semaine."

Une certaine fierté

"J’ai conscience que ce qu’on fait, c’est fabuleux. Mais en même temps, quand on est en plein dedans, on se dit qu’il faut continuer. On a envie de continuer de rêver. J’ai conscience qu’on est en train de faire quelque chose de beau, mais on a toujours faim de victoires. On est aujourd’hui la seule équipe française à jouer sur les trois tableaux. Ce sont les parcours que font habituellement les grandes équipes françaises. Moi, c’est la première fois que je vis ça, sachant qu’on est à Nantes. Ça faisait 21 ans qu’on n’était plus allés en Coupe d’Europe, on est qualifiés en quart de finale de Coupe de France, on va chercher le maintien le plus vite possible. Mais on a toujours faim.

La Juventus

"La Juve fait partie des favoris. Mais il y a Manchester United, le FC Barcelone, Arsenal aussi. J’ai entendu dire M. Allegri que pour aller chercher la Ligue des champions l’année prochaine, il faut gagner la Ligue Europa. Donc ils ont cet objectif-là. Il faudra qu’ils nous battent. Au départ, sur le papier, la Juve est archi-favorite de cette rencontre. Même si elle est amputée de quinze points en championnat, elle est 9e à deux points de la 3e place. Donc elle peut tout de même aller chercher la Coupe d’Europe grâce au championnat, si elle fait une bonne deuxième partie de saison. Aujourd’hui, la Juve est favorite. Ils sont plus forts que nous, ils ont des meilleurs joueurs que nous, qui sont tous internationaux. Mais on a aussi envie de faire quelque chose de bien. Il va falloir faire deux grands matchs."

