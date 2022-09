FC Nantes : Blas place le championnat devant la Ligue Europa

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Après la victoire ce jeudi du FC Nantes sur sa pelouse contre l'Olympiakos (2-1), lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue Europa, Ludovic Blas n'a pas caché sa joie. Mais pour l'ancien joueur de l'En Avant Guingamp, le championnat est plus important que la Coupe d'Europe.

"Le plus important c'est le championnat et Lorient dimanche"

"On est passés par toutes les émotions ce soir (jeudi). On s’est fait peur, comme d’habitude, mais je crois qu’on aime ça. C’est dommage de prendre ce but… Mais l’important c’est d’avoir gagné. On a fait une très bonne première mi-temps. On a un coup de mou en début de seconde période. On n’a pas lâché. Le but refusé ensuite nous a donné des ailes pour continuer à y croire. On aurait été déçus si on avait fait un nul. Personnellement, on ne s’attendait pas à dominer autant. Je pense même qu’on aurait pu se mettre à l’abri plus tôt. L’ambiance était incroyable. On la connaît ici. Ces soirées européennes, il y a un truc en plus. Les supporters n’ont pas arrêté de nous pousser. Maintenant, je l’ai dit dans le vestiaire, le plus important c’est le championnat et Lorient dimanche."

Fabien Chorlet

Rédacteur