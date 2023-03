FC Nantes : Blas prêt à un gros sacrifice avant de croiser le PSG

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Avant le mercato de janvier, pour museler le FC Nantes, il suffisait de mettre Ludovic Blas sous l'éteignoir. Mais avec l'arrivée de Florent Mollet, le jeu offensif est mieux réparti, ce dont s'est félicité l'ancien Guingampais ce vendredi en conférence de presse : "Avec Florent Mollet, on n'a pas besoin de se parler, quand on pratique le même football, c'est plus pratique. Et je suis prêt à lui laisser les clés du jeu".

Cette diversité offensive est une bonne nouvelle pour des Canaris qui auront fort à faire samedi soir au Parc des Princes, où ils seront privés de quatre joueurs (Merlin, Delort, Corchia et Traoré). Mais Blas, comme ses partenaires, ne part pas défaitiste, loin de là, face à l'ogre parisien : "Paris, ça reste un gros match. Pour faire quelque chose là-bas, il va falloir montrer le plus beau visage de Nantes. C'est l'occasion de montrer qu'on est une belle équipe".