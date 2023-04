FC Nantes : Delort cartonne ses anciens coéquipiers de l'OGC Nice

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

Andy Delort jouera ce samedi (21h) sa deuxième finale de Coupe de France consécutive. Après l'avoir perdu la saison dernière avec l'OGC Nice, l'attaquant algérien va cette fois-ci la disputer avec le FC Nantes. À quelques jours de cette finale, Andy Delort est revenu pour Ouest-France sur la finale perdue l'an dernier, dézinguant ses anciens coéquipiers niçois.

"Certains joueurs ne l’ont pas pris comme ils auraient dû le prendre"

"Les médias nous voyaient gagner ce match. Certains joueurs ne l’ont pas pris comme ils auraient dû le prendre. On nous a vus trop beau et on se voyait gagner la Coupe mais Nantes avait fait fort. Tout le monde l’a joué différemment. Mon impression, c’est que les Nantais gagnaient beaucoup de duels, on sentait au fil des minutes que ça devenait de plus en plus compliqué. Ce n’était pas une finale facile avec les trois (Nicolas Pallois, Andrei Girotto et Jean-Charles Castelletto) derrière, trois gars qui ne lâchent pas, qui sont constamment là car ce sont des gagneurs, des guerriers. C’est un souvenir difficile, c’était compliqué. Il y avait beaucoup de déception. On apprend de ces choses-là. On est encore plus déterminé. J’ai appris qu’il faut répondre présent, que le groupe ne doit pas surjouer. C’est ce qui s’était passé l’année dernière. Au niveau de l’expérience, je sais ce que ça fait de perdre une finale..."

FC Nantes. Andy Delort : « Même sur un pointu… »

A lire ce jeudi 27 avril dans le quotidien Presse Océan https://t.co/c2d9WwR7Wv — Denis Bourdeau (@DenisBourdeauPO) April 27, 2023

Podcast Men's Up Life

Pour résumer Au moment de revenir sur la finale de Coupe de France perdue la saison dernière avec l'OGC Nice face au FC Nantes, Andy Delort n'a pas manqué de dézinguer ses anciens coéquipiers niçois.

Fabien Chorlet

Rédacteur