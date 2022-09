FC Nantes : formidable élan de solidarité des supporters avec un fan sénégalais

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

La ferveur et la solidarité des supporters du FC Nantes n'est plus à démontrer. Depuis que leur club a fait un tour en Ligue 2, un vrai mouvement ultra s'est installé dans les travées de la Beaujoire, devenue l'une des enceintes les plus bruyantes de France. Bruit s'étant exporté au Stade de France en mai dernier pour la finale de la Coupe de France. Et pour ce qui est de la solidarité, elle est aussi mise en avant dans le combat quotidien mené par les sympathisants du FCN à l'encontre de la direction, incarnée par Waldemar Kita.

Mais cette solidarité peut aussi s'exprimer de façon plus positive. Ainsi, une cagnotte a été lancée sur Leetchi pour permettre à un supporter sénégalais, Ndiawar, de venir assister à un match à la Beaujoire. Fan depuis 1995, ce fan très éloigné a fait part de sa ferveur en début de semaine. Depuis, plus de 1.000€ ont été récoltés pour lui payer le voyage, une place de match et un hébergement sur place. Un autre supporter assure pouvoir s'occuper de son visa. Une vraie belle initiative qui mériterait d'aller au bout !