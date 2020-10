FC Nantes : Gourcuff a déjà identifié celui qui reprendra son flambeau

Il y a bien longtemps que l’on n’avait pas entendu parler de Yoann Gourcuff (34 ans). Terré dans sa Bretagne natale, l’ancien milieu des Girondins de Bordeaux et du Stade Rennais est devenu père de famille et n’a plus retouché de ballon en compétition officielle depuis son départ du Dijon FCO en janvier 2019. Son père Christian a donné de ses nouvelles.

« Dans la tête, il est bien, je pense qu'il est heureux, a expliqué l'entraîneur du FC Nantes au micro de RMC Sport. Il faut savoir tourner la page. Il y a eu beaucoup de frustration sur la fin de sa carrière mais il a bien digéré ça. Il faut être raisonnable, on ne reprend pas comme ça, après deux ans. On n'est pas obligé d'annoncer sa fin de carrière. Il va très bien, très très bien. Je viens de faire deux heures de vélo avec lui. Il s'entretient, il fait du tennis, progresse. Et surtout, il s'occupe de ses enfants. »

« C'est quelque chose qui peut le brancher »

Hasard ou coïncidence, le coach des Canaris affirme que son rejeton pourrait bien avoir envie d’entraîner dans le futur... quelques semaines après que l’intéressé eut exprimé cette possibilité publiquement. « Il suit toujours le foot. Je ne vais pas parler à sa place, mais je pense que c'est quelque chose qui peut le brancher, a expliqué Christian Gourcuff. Après, il faut trouver le contexte et ça c'est plus difficile actuellement », conclut l’entraîneur du FC Nantes.