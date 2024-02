FC Nantes : Gourvennec prêt à intégrer un nouveau jeune du club ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La Youth League pourrait avoir donné des idées à Jocelyn Gourvennec. Double champions de France en titre, les U19 ont également marqué l’histoire du FC Nantes en se qualifiant en 8es de finale de la compétition pour la première fois de l’histoire du club. Un exploit que n’a pas manqué de souligner Jocelyn Gourvennec.

« Pour le club, c’est une belle vitrine, a glissé le coach du FC Nantes en conférence de presse. On y était tous, le groupe et le staff. On a aimé ce match. Ça doit être inspirant pour nous. Il y avait de la fraîcheur, le public a bien répondu. C’est agréable de revoir la victoire à La Beaujoire. »

« Mouta’, c’est un garçon intéressant »

Les jeunes sont tellement inspirants que Gourvennec pourrait songer à en lancer d’autres pour rééquilibrer un effectif un peu tendre. Cette semaine, Moutanabi Bodiang (20 ans) était ainsi à l’entraînement avec les pros. Évoluant au poste de latéral droit, il pourrait bien profiter des absences pour décrocher sa place dans le groupe professionnel Jaune-et-Vert.

« On voit régulièrement les jeunes, à tour de rôle. Là c’est Mouta’ qui était avec nous : c’est un garçon intéressant, atypique avec un petit gabarit mais très dynamique, très explosif. Il a été formé à Paris et est en train de vraiment prendre ses marques à Nantes. C’est l’un des bons jeunes que l’on suit, a-t-il poursuivi. C’est sûr qu’il y a des jeunes qui vont arriver petit à petit. Il y a des joueurs plus âgés, notamment Mahamoud et Boutsingkham, qui sont là également. »

