FC Nantes : le PSG, premier match d'une semaine décisive pour la relation Kombouaré - Kita ?

FC Nantes

On imaginait un Antoine Kombouaré contrarié par l'issue du mercato, lui qui réclamait quatre renforts mais n'en a reçu qu'un. On se trompait. Le Kanak s'est présenté en conférence de presse, à 24h du choc contre le PSG en faisant contre mauvaise fortune bon cœur. Il a rappelé qu'il n'avait perdu qu'un titulaire (Kolo Muani) de la saison dernière, avait conservé trois piliers (Lafont, Blas, Simon) et obtenu quatre joueurs qui pourraient intégrer le onze à l'avenir (Ganago, Sissoko, Mohamed, Guessand).

Mais si l'explosion attendue ne s'est pas produite, ce pourrait être uniquement partie remise. En effet, L'Equipe explique dans son édition du jour que la série de trois matches en une semaine, qui débute ce samedi avec le PSG, se poursuivra jeudi avec l'Olympiakos et se conclura avec Lorient dimanche prochain, pourrait être décisive pour la relation entre l'entraîneur et la direction. Car elle permettra de savoir si le FC Nantes a un effectif assez large pour mener deux compétitions de front. Et donc si Kombouaré avait raison de réclamer plus de recrues...