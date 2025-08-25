OM : Longoria et Benatia font connaître leur position pour la réintégration d’Adrien Rabiot
OM : Longoria et Benatia font connaître leur position pour la réintégration d’Adrien Rabiot

Adrien Rabiot, lors de ce qui pourrait être son dernier match avec l'OM, à Rennes.
William Tertrin
25 août 2025

Si Roberto De Zerbi a ouvert la porte à une réconciliation entre l’OM et Adrien Rabiot, le duo Pablo Longoria et Medhi Benatia va être compliqué à convaincre.

Toujours écarté par l’OM, Adrien Rabiot s’entraîne à part suite à sa bagarre avec Jonathan Rowe, survenue au Roazhon Park après la défaite à Rennes. De son côté, Rowe a officiellement quitté Marseille pour rejoindre Bologne.

Une position ferme

D’abord incertaine, la réconciliation entre l’OM et Rabiot a été évoquée par Roberto De Zerbi. Après la victoire face au Paris FC (5-2), le coach marseillais a insisté sur l’importance des conditions humaines et collectives pour envisager un retour du joueur, précisant que la décision finale appartient avant tout au club. Toutefois, ces propos étonnants n’ont pas créé de malaise chez les dirigeants, comme rapporte L’Équipe

Cette direction, composée de Pablo Longoria et Medhi Benatia, reste ferme sur la position initiale. Les excuses tardives de Rabiot, déjà présentées lors d’une réunion interne, n’ont pas suffi à apaiser la situation. Le différend a également impliqué sa mère, Véronique Rabiot, et les prises de position médiatiques ont compliqué toute révision de la sanction.

Aucun contact entre Medhi Benatia et le clan Rabiot

Parallèlement, le clan Rabiot semblait favorable à une prolongation de contrat jusqu’en 2027, avec une clause permettant un départ anticipé en 2026. Plusieurs clubs, comme Galatasaray, Aston Villa, West Ham, l’Inter et d’autres clubs italiens, ont manifesté leur intérêt, même si Rabiot préfère un club disputant la Ligue des Champions en cas de départ.

Malgré tout, aucun contact direct n’existe actuellement entre Medhi Benatia et la famille du joueur. Le mercato n’ayant que huit jours restants, un départ pourrait se concrétiser rapidement. Si Rabiot devait rester à l’OM, il accepterait la situation sans problème, préférant continuer sa carrière dans un club où il se sent épanoui avant tout ce remue-ménage.

