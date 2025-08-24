OM Mercato : Rabiot prêt à snober la réconciliation pour le Napoli ?

La presse italienne annonce qu’Adrien Rabiot, poussé vers la sortie par l’OM, aurait été proposé au Napoli, champion d’Italie.

Depuis la sortie de Roberto De Zerbi hier, après la victoire sur le Paris FC (5-2), tout Marseille parle d’une réconciliation entre l’OM et Adrien Rabiot. Mais celle-ci ne pourrait se faire qu’à certaines conditions. A savoir que le milieu de terrain fasse publiquement amende honorable, mais également qu’il mette en retrait sa mère et son avocat, qui ont attaqué la direction marseillaise dans les médias. Des conditions difficiles à remplir quand on connaît le lien fort unissant le fils à sa mère…

Un milieu alléchant avec De Bruyne et McTominay

Surtout que dans le même temps, Véronique Rabiot et Medhi Benatia, chacun de leur côté, ont dû multiplier les appels pour tenter de placer le milieu de terrain. Hier, la presse italienne s’est faite l’écho d’un contact avec le Napoli, champion d’Italie en titre. Le club dirigé par Antonio Conte, qui s’est imposé hier à Sassuolo (2-0), est plutôt bien pourvu dans ce secteur avec notamment l’ancien Marseillais Zambo Anguissa, la recrue Kevin De Bruyne (buteur hier) et l’Ecossais Scott McTominay, candidat au Ballon d’Or.

Le Napoli aurait les moyens de verser les 15 M€ attendus par l’OM mais son président, Aurelio De Laurentiis, est redoutable en affaires. Il faudrait savoir aussi si Adrien Rabiot a réellement envie de partir de Marseille, lui qui envoie des signaux contraires auprès de ses partenaires olympiens, avec qui il reste en contacts…