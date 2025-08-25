Revue de presse espagnole : Kylian Mbappé (Real Madrid) encensé après son doublé contre Oviedo

Voici la revue de presse espagnole de ce lundi 25 août.

AS : « Simplement Mbappé »

Diario AS titre sur les deux buts de Kylian Mbappé, qui ont permis au Real Madrid de s’imposer 3-0 sur la pelouse d’Oviedo. Vinicius, qui avait commencé sur le banc, a offert la passe décisive pour le deuxième but et a inscrit le troisième.

Du côté du FC Barcelone, le quotidien note que la défense culé souffre toujours après le départ d’Iñigo Martínez, et que l’équipe cherche encore ses repères à l’arrière.

Marca : « EN MODE ‘KILLER' »

Le journal Marca met en avant la performance « classe » de Mbappé, qui a signé un doublé face à un solide Oviedo. Le score final : 0-3.

Xabi Alonso a choisi de titulariser Rodrygo et de laisser Vinicius sur le banc. Ce dernier a finalement fait la différence en fin de match avec un but, une passe décisive et un carton jaune. Marca souligne également que Sibo a frappé le poteau à 0-1, une occasion qui aurait pu relancer le match.

Mundo Deportivo : « RÉVOLUTION MORTELLE »

Mundo Deportivo revient sur les choix tactiques de Flick avec le Barça contre Levante, où il a donné du temps de jeu à Gavi et Olmo, tout en favorisant un meilleur environnement pour Pedri. Le coach a pris des risques avec une défense à trois et deux attaquants, visant sa dixième remontée.

Le quotidien évoque également un prêt possible d’Iñaki Peña à Elche.

Pour le Real, la victoire face à Oviedo est qualifiée de laborieuse : Xabi Alonso a laissé Vinicius sur le banc et le Real a battu un adversaire qui aurait pu égaliser avant que le match ne se termine.

Sport : « Démarrage mortel »

Selon Diario Sport, Ferran Torres a relevé le défi d’être le « neuf » de l’équipe lors des deux premiers matchs et a répondu avec des buts. Il est actuellement le meilleur buteur du Barça et se positionne comme un candidat à un départ éventuel de Lewandowski.

Côté Real Madrid, Mbappé a de nouveau fait la différence contre Oviedo, confirmant son importance pour l’équipe de Xabi Alonso.