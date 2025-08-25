ASSE Mercato : un club de Ligue 1 fonce sur Lucas Stassin
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse espagnole : Kylian Mbappé (Real Madrid) encensé après son doublé contre Oviedo

Revue de presse espagnole : Kylian Mbappé (Real Madrid) encensé après son doublé contre Oviedo
William Tertrin
25 août 2025

Voici la revue de presse espagnole de ce lundi 25 août.

AS : « Simplement Mbappé »

Diario AS titre sur les deux buts de Kylian Mbappé, qui ont permis au Real Madrid de s’imposer 3-0 sur la pelouse d’Oviedo. Vinicius, qui avait commencé sur le banc, a offert la passe décisive pour le deuxième but et a inscrit le troisième.

Du côté du FC Barcelone, le quotidien note que la défense culé souffre toujours après le départ d’Iñigo Martínez, et que l’équipe cherche encore ses repères à l’arrière.

Marca : « EN MODE ‘KILLER' »

Le journal Marca met en avant la performance « classe » de Mbappé, qui a signé un doublé face à un solide Oviedo. Le score final : 0-3.

Xabi Alonso a choisi de titulariser Rodrygo et de laisser Vinicius sur le banc. Ce dernier a finalement fait la différence en fin de match avec un but, une passe décisive et un carton jaune. Marca souligne également que Sibo a frappé le poteau à 0-1, une occasion qui aurait pu relancer le match.

Mundo Deportivo : « RÉVOLUTION MORTELLE »

Mundo Deportivo revient sur les choix tactiques de Flick avec le Barça contre Levante, où il a donné du temps de jeu à Gavi et Olmo, tout en favorisant un meilleur environnement pour Pedri. Le coach a pris des risques avec une défense à trois et deux attaquants, visant sa dixième remontée.

Le quotidien évoque également un prêt possible d’Iñaki Peña à Elche.

Pour le Real, la victoire face à Oviedo est qualifiée de laborieuse : Xabi Alonso a laissé Vinicius sur le banc et le Real a battu un adversaire qui aurait pu égaliser avant que le match ne se termine.

Sport : « Démarrage mortel »

Selon Diario Sport, Ferran Torres a relevé le défi d’être le « neuf » de l’équipe lors des deux premiers matchs et a répondu avec des buts. Il est actuellement le meilleur buteur du Barça et se positionne comme un candidat à un départ éventuel de Lewandowski.

Côté Real Madrid, Mbappé a de nouveau fait la différence contre Oviedo, confirmant son importance pour l’équipe de Xabi Alonso.

FC BarceloneLigaReal Madrid
#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE

Les plus lus

Igor Paixao lors d'un match amical du Feyenoord.
Mercato...

OM Mercato : Paixao, Aubameyang, Weah… ça s’accélère dans tous les sens !

Par Bastien Aubert
Nathan Zézé (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : une recrue officialisée, un transfert record est imminent !

Par Bastien Aubert
Le gardien du LOSC Lucas Chevalier lors d'un match de l'équipe de France.
LOSC...

PSG Mercato : Luis Enrique s’est entretenu avec Lucas Chevalier (LOSC)

Par William Tertrin
Ivan Gazidis, le président non exécutif de l'ASSE
ASSE...

ASSE Mercato : Kilmer a étudié la piste d’un ancien de Ligue 1

Par William Tertrin
RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf
Mercato...

RC Lens Mercato : Pierre Sage évoque l’avenir de Goduine Koyalipou et Andy Diouf

Par William Tertrin
FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : comment Neom a doublé Villarreal pour Nathan Zézé

Par William Tertrin
Le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma à la fin d'un match avec l'Italie.
Mercato...

PSG Mercato : Gianluigi Donnarumma a reçu une offre d’un club européen !

Par William Tertrin
L'entraîneur du PSG, Luis Enrique, saluant le public avant un match du Mondial des Clubs.
Mercato...

PSG Mercato : un ailier a signé en catimini ! 

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux
ASSE...

ASSE : les premiers enseignements des matchs amicaux

Par Fabien Chorlet
Nene Dorgeles, Samuel Lino et Armand Laurienté
Mercato...

OM Mercato : le débrief des 2 amicaux et les 3 alternatives à Paixao

Par Fabien Chorlet