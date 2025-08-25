ASSE Mercato : le remplaçant de Benjamin Bouchouari déniché en Ligue 2 ?

En cas de départ de Benjamin Bouchouari, l’ASSE pourrait miser sur un milieu très influent de Ligue 2.

Déjà bien renforcée cet été par pas mal de nouvelles arrivées, l’AS Saint-Étienne pourrait encore réaliser des mouvements avant la fin du mercato. Il faut dire que certains joueurs n’ont pas forcément un avenir figé dans le Forez, comme Stassin, Davitashvili, Old, Batubinsika, Maçon, ou encore Benjamin Bouchouari.

Un transfert à moins de 2 millions d’euros ?

Ce dernier, notamment courtisé par le PAOK, pourrait être remplacé par un joueur de Ligue 2. En effet, selon La Voix du Nord, les Verts suivent de près Enzo Bardeli, milieu de terrain de 24 ans de l’USL Dunkerque. Formé au LOSC, Bardeli sort d’une saison 2024-2025 solide à 39 matchs, sept buts et cinq passes décisives. Cette saison, il s’est déjà montré décisif avec un but et une passe décisive.

Interrogé à ce sujet lors de son passage à Boulogne-sur-Mer, Loïc Perrin, directeur sportif de Saint-Étienne, n’a pas confirmé d’intérêt pour le joueur, évalué à 3,5 millions d’euros. Bardeli est encore sous contrat jusqu’en 2026, et Dunkerque attendrait au minimum 1,7 million d’euros hors bonus, somme perçue pour le transfert de Naatan Skyttä. En parallèle, le Rapid Vienne est également intéressé, club autrichien qui a perdu Mamadou Sangaré, nouveau joueur RC Lens.