Real Madrid : Xabi Alonso salue le retour en forme de Mbappé après son doublé contre Oviedo

Porté par un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vinicius, le Real Madrid a giflé le Real Oviedo. Une grande satisfaction pour Xabi Alonso, qui voit son équipe progresser.

Ce dimanche soir, le Real Madrid a infligé une lourde défaite au Real Oviedo en s’imposant sur le large score de 3 buts à 0. Des buts signés Kylian Mbappé (doublé), et Vinicius. Après la rencontre, le coach Xabi Alonso s’est présenté en conférence de presse pour analyser la rencontre.

« Je l’évalue depuis le jeu et je pense que nous avons très bien joué. Nous avons dominé davantage la première mi-temps. En seconde période, ça a été un peu plus difficile, mais nous nous sommes bien gérés depuis la défense. Nous progressons et je suis content », a-t-il d’abord expliqué, dans des propos rapportés par Marca.

Mbappé a retrouvé la forme

Le technicien espagnol a ensuite parlé des performances individuelles. Concernant Vinicius, sur le banc et entré à la 63e : « Je vais essayer de sortir la meilleure équipe à chaque match. Vini a été important, avec son but et sa passe décisive. Et c’est ce que je veux. Chaque joueur est différent. Les décisions se prennent pour le bien de l’équipe. »

Enfin, sur Kylian Mbappé, très affaibli durant le Mondial à cause d’un virus, il a noté : « Il a pris quatre kilos depuis le Mondial. On le voit motivé, engagé en défense. Il marquera sûrement des buts. Nous progressons. »