PSG Mercato : Kang-In Lee plaît à Madrid, Akliouche relancé par Paris ?
Real Madrid : Xabi Alonso salue le retour en forme de Mbappé après son doublé contre Oviedo

Real Madrid : Xabi Alonso salue le retour en forme de Mbappé après son doublé contre Oviedo
William Tertrin
25 août 2025

Porté par un doublé de Kylian Mbappé et un but de Vinicius, le Real Madrid a giflé le Real Oviedo. Une grande satisfaction pour Xabi Alonso, qui voit son équipe progresser.

Ce dimanche soir, le Real Madrid a infligé une lourde défaite au Real Oviedo en s’imposant sur le large score de 3 buts à 0. Des buts signés Kylian Mbappé (doublé), et Vinicius. Après la rencontre, le coach Xabi Alonso s’est présenté en conférence de presse pour analyser la rencontre.

« Je l’évalue depuis le jeu et je pense que nous avons très bien joué. Nous avons dominé davantage la première mi-temps. En seconde période, ça a été un peu plus difficile, mais nous nous sommes bien gérés depuis la défense. Nous progressons et je suis content », a-t-il d’abord expliqué, dans des propos rapportés par Marca.

Mbappé a retrouvé la forme

Le technicien espagnol a ensuite parlé des performances individuelles. Concernant Vinicius, sur le banc et entré à la 63e : « Je vais essayer de sortir la meilleure équipe à chaque match. Vini a été important, avec son but et sa passe décisive. Et c’est ce que je veux. Chaque joueur est différent. Les décisions se prennent pour le bien de l’équipe. »

Enfin, sur Kylian Mbappé, très affaibli durant le Mondial à cause d’un virus, il a noté : « Il a pris quatre kilos depuis le Mondial. On le voit motivé, engagé en défense. Il marquera sûrement des buts. Nous progressons. »

