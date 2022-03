FC Nantes, OGC Nice : la finale de la Coupe de France avancée (officiel)

Zapping But! Football Club FC Nantes : les transferts les plus chers

La Fédération française de football a officialisé ce samedi matin le changement de programmation de la finale de Coupe de France entre le FC Nantes et l'OGC Nice. Prévue le dimanche 8 mai, a finale sera finalement jouée le samedi 7 mai, à 21h15. «Le choix de la FFF permettra à l'ensemble des supporters de l'OGC Nice et du FC Nantes de participer plus facilement à cette grande fête du football que représente la finale de la Coupe de France», explique la FFF, qui précise que la décision a été prise en concertation avec les deux clubs ainsi que les diffuseurs (France Télévisions et Eurosport).

