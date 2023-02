FC Nantes - Stade Rennais : Kombouaré vient à la rescousse de Delort

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Andy Delort (31 ans) est toujours muet au FC Nantes. S'il a réalisé une prestation plutôt sérieuse hier après-midi face au Stade Rennais (0-1), l'attaquant algérien prêté par l’OGC Nice est sorti du terrain sous quelques sifflets à la Beaujoire.

« Sincèrement, je trouve ça dommage, a-t-il déclaré en zone mixte. Ce n'est pas grave. Dans quelques semaines, ils m'acclameront. C’est vrai que je trouve ce jugement assez rapide pour un joueur comme moi qui ne triche pas. C'est dommage mais c'est à moi de changer les choses... »

Heureusement pour lui, Delort n’est pas le seul à penser qu’il est sur la bonne voie. « Les sifflets, je n’aime pas ça, mais ça fait partie du monde pro, défend Antoine Kombouaré. Le plus important, c’est que j’ai grandement confiance en lui et ses équipiers aussi. Qu’il reste calme et qu’il continue à travailler pour retourner ces sifflets en applaudissements. »