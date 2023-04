FC Nantes - Toulouse : finale sous haute tension, Macron va prendre cher !

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

Une réunion d’ajustement du dispositif de sécurité pour encadrer la finale s’est tenue hier après-midi autour de Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur. La cause ? Les antécédents entre les supporters du FC Nantes et du Toulouse FC, notamment autour de Brice Taton et d’Emiliano Sala, font craindre le pire aux forces de l'ordre. Selon L’Équipe, 3 000 policiers et gendarmes seront ainsi mobilisés autour de la rencontre, soit 1 000 de plus que lors de la dernière finale de la Ligue des champions entre le Real Madrid et Liverpool en mai dernier (1-0).