FC Nantes : un retour bénéfique pour Aristouy et les Canaris ?

Ce sera un premier élément de réponse. Notamment pour lui, si son entraîneur, Pierre Aristouy, lui fait toujours confiance ou si il a depuis, quelques semaines, choisi un dispositif qui se passe de ses services. Mais comme le précise justement le site dédié au FC Nantes, Tribune Nantaise, Marquinhos, arrivé l'été dernier chez les Canaris, sera bel et bien de retour pour le match de ce week-end face, dimanche à 15 heures sur le terrain du FC Metz.

Un titre avec le Brésil

Le Brésilien avait disparu des radars depuis quelques semaines. Et pour cause puisqu'il était parti avec les U 23 brésiliens disputer les Jeux panaméricains. Compétition d'ailleurs remportée aux dépens du Chili en finale lors des tirs au but. Marquinhos, qui a bénéficié d'un grand temps de jeu avec son pays, est désormais à disposition de son entraîneur.

Reste à savoir si Aristouy va y être sensible, ou non, dans les prochaines semaines.

