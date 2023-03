FC Nantes : une recrue déjà sous le charme de la Beaujoire

Zapping But! Football Club FC Nantes : le bilan des entraîneurs sous l'ère Waldemar Kita

De mieux en mieux adapté à son nouvel environnement, Fabien Centonze est redevenu le latéral droit ayant brillé à Lens, Metz et Clermont. Par contre, il n'a toujours pas marqué sous les couleurs du FC Nantes alors qu'il avait pris cette bonne habitude dans ses autres clubs. Mais il espère y parvenir rapidement car, comme il l'a expliqué au site officiel de la Maison Jaune, il adore jouer à la Beaujoire et devant le kop de la tribune Loire.

"La Beaujoire, c’est le feu ! Vraiment, c’est incroyable. Surtout cette marée humaine derrière la cage, dans la tribune Loire. Ça donne envie de marquer, qui plus est devant eux. Je vais tout faire pour marquer au moins une fois face à ce kop. J’aime La Beaujoire et son architecture. C’est un stade magnifique et les supporters vont avec. Je suis content de jouer ici et de vivre de telles émotions grâce aux supporters."