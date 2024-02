Le RC Lens et le FC Nantes visent une prouesse signée seulement par l’OL et le PSG

Zapping But! Football Club FC Nantes : les 10 plus grosses ventes des Canaris

Le FC Nantes l’a fait ! Alors qu’ils menaient 3-0 après 66 minutes, les moins de 19 ans se sont fait très peur, hier en play-offs de Youth League face au Séville FC mais en sont finalement sortis vainqueurs au tirs au but (3-3, 3-2 aux t.a.b.). De fait, les joueurs de Stéphane Moreau rejoignent le RC Lens en 8es de finale, alors que le PSG avait été éliminé en phase de groupes.

Lens et Nantes prêts à écrire l'Histoire ?

Le tirage au sort aura lieu demain à 13 heures, à Nyon, et pourrait opposer les Canaris aux Sang et Or, puisque deux équipes d’un même pays peuvent s’affronter. En attendant, l’exploit est de taille dans l'historique du football français.

Après le PSG, Montpellier, l’OL, Monaco, le Stade Rennais et le RC Lens, le FC Nantes devient le septième club français à se qualifier pour un 8es de finale de Youth League ! Dans le passé de la compétition, seuls le PSG et l'OL sont déjà parvenus en quarts.

