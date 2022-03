Ligue 1 : Nice - ASSE et Nantes - Rennes reportés

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Le FC Nantes et l'OGC Nice s'affrontant en finale de Coupe de France le 7 mai, la LFP vient d'annoncer le report au mercredi 11 mai des rencontres de L1 entre Nice et l'ASSE, et entre Nantes et Rennes.

🚨 Les matchs comptant pour la 36e journée de @Ligue1UberEats des finalistes de la Coupe de France ont été reportés ➡️ https://t.co/scOXqx98Ey pic.twitter.com/w8LQRHXRTP — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 14, 2022