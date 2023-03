OL - FC Nantes : Pallois a eu des mots déroutants avec l’arbitre

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

S’il n’a pas tenu toutes ses promesses en terme de jeu pur, le choc entre l’OL et le FC Nantes (1-1) a été fructueux au niveau de l’arbitrage. C’est en effet lors du match d’ouverture de la 28e journée de Ligue 1 que Prime Vidéo au pu se mettre en lien avec le corps arbitral pour tester la sonorisation.

Pendant tout le match, les faits et gestes de Benoît Millot ont ainsi été scrutés avec plusieurs échanges entre Benoît Millot et les acteurs de la rencontre. L’un d’eux a retenu l’attention du diffuseur, entre Nicolas Pallois (35 ans) et l’homme en noir.

« Hey M. Pallois, il n’y a pas un endroit où vous n’êtes pas bandé globalement ? », a demandé Millot au défenseur central du FC Nantes à propos de son bandage. « On se fait vieux », conclut-il amusé en comprenant que son interlocuteur paye sans doute aujourd’hui son âge avancé. Preuve que la sonorisation peut adoucir les mœurs sur le rectangle vert ?