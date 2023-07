FC Nantes – Mercato : accord trouvé avec un joueur de Galatasaray !

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

L'info est signée Foot Mercato. Ce mardi, le média annonce un intérêt du FC Nantes pour Yunus Akgün, le milieu offensif de Galatasaray.

Akgün veut venir

A 23 ans, le joueur compte 5 sélections avec la Turquie (1 but). Champion en titre, il avait débuté la saison en tant que titulaire mais il a passé la plupart de son temps sur le banc depuis la Coupe du monde, terminant l'exercice avec 1 but et 4 passes décisives en 25 apparitions (dont 10 titularisations). Le joueur souhaiterait se relancer à Nantes, mais il reste encore à trouver un accord avec Galatasaray pour un prêt (avec option d’achat).

Podcast Men's Up Life