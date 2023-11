FC Nantes - Mercato : Al-Tamari règle ses comptes avec les Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : le palmarès complet des Canaris

Révélation du début de saison au MHSC, Mousa Al Tamari (26 ans) est revenu pour France Bleu Hérault sur sa vraie-fausse venue au FC Nantes en janvier dernier, six mois avant son arrivée libre à Montpellier… Et il n’est vraiment pas tendre à l’égard de la direction des Canaris qui lui a manqué de respect.

« Moi je travaille plus que n’importe quel joueur au club, par rapport à Nantes »

L’ailier jordanien, qui évoluait à Louvain à l’époque, dénonce une discrimination à la carte d’identité dans ses discussions avec les décideurs nantais : « Les clubs regardent la nationalité avant de regarder les qualités d’un joueur. Nantes par exemple. Quand ils m’ont appelé, ils m’ont demandé si je travaillais dur à l’entrainement. Je leur ai dit :« bien sûr que je travaille, où est le problème ? ». Je travaille. Mais tout le monde a du mal à admettre qu’un Jordanien puisse jouer en Europe et travailler dur. C’est leur façon de penser, et ils pensent que je ne fonctionne pas de cette manière. Mais moi, je travaille plus que n’importe quel joueur au club, par rapport à Nantes. Ils ont peur de payer pour me prendre et de finalement se tromper, c’est quelque chose qui ne me plait pas », a glissé Al Tamari, qui a également recalé Leicester pour ne lui avoir proposé qu’un essai.

Du côté du FCN, on doit amèrement regretter de ne pas avoir payé le million d’euro réclamé par Louvain à l’époque quand on voit combien le Jordanien est performant aujourd’hui dans une Ligue 1 particulièrement fermée…

