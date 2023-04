FC Nantes - Mercato : Kombouaré poussé vers la sortie par Kita à cause de la Coupe ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Ce vendredi, Ouest-France s'interroge sur la sortie lunaire de Waldemar Kita après la qualification de son équipe pour la finale de la Coupe de France (« Attention à ne pas personnifier ce succès. C’est la direction qui choisit les hommes »). Jaloux d'Antoine Kombouaré, le propriétaire du FC Nantes, qui avait d'ailleurs ironisé sur le fait qu'il n'était pas aimé par les supporters (« Je suis content pour le groupe, content pour le club. Je suis aussi content pour tout le public qui m’adore… ») ? La réponse est claire pour le quotidien régional : oui. Et cela pourrait avoir des conséquences sur l'avenir du Kanak.

Kita ne supporte pas Kombouaré... et sa réussite

En effet, on peut lire : "Depuis la finale de la Coupe de France, quand il avait dédié la victoire aux supporters qui ont beaucoup souffert avec Kita, l’inimitié n’a cessé de grandir entre le président et son entraîneur. Le fossé de se creuser. Au point de se demander si Waldemar Kita – toujours payeur mais beaucoup moins décideur – ne savoure même pas le moment présent tant il aimerait ne plus envisager l’avenir avec Antoine Kombouaré (en fin de contrat), qui l’a relégué dans l’ombre et a remis le FC Nantes dans la lumière". Dans le genre décision impopulaire, celle de ne pas conserver le technicien battrait des records...