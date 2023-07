FC Nantes - Mercato : Oostende cible un attaquant des Canaris

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des Canaris les plus utilisés

De retour de son prêt au SO Cholet (National 1) et encore sous contrat pour un an avec le FC Nantes, Bridge Ndilu (22 ans) ne sait pas encore de quoi son avenir sera fait. Malgré la nomination de Pierre Aristouy, qui le connait bien pour l'avoir entraîné, il semble aujourd'hui assez peu probable, aux vues de sa dernière saison en N1 (25 apparitions, 3 buts, 1 passe décisive), qu'Ndilu nous fasse une éclosion à la Randal Kolo Muani.

Oostende pense à Ndilu

Néanmoins l'attaquant originaire du Mans garde une certaine cote sur le marché. Si l'on en croit le journaliste belge Sacha Tavolieri, Bridge Ndilu est aujourd'hui dans les bons papiers d'un club qui vient de tomber en D2 belge : le KV Oostende. Le jeune Nantais ferait partie de la short-list des buteurs suivis. Difficile de ne pas y voir l'ombre de Mogi Bayat...

Il fait partie de la liste des buteurs prospectés par la direction ostendaise en vue de la saison prochaine.

