FC Nantes - Mercato : qui es-tu, Mauro Mendez ?

C’est la piste qui semble la mieux engagée pour que le FC Nantes remplace Randal Kolo Muani. Selon El Pais, les Canaris seraient confiants quant à l’arrivée de Mauro Mendez (23 ans) en provenance du Montevideo Wanderes en Uruguay. Il pourrait même arriver dans les prochaines heures en France. Mais qui est cet attaquant peu connu en Europe ?

« Je me sens très identifié au style de Luis Suarez »

Droitier et habitué à jouer au poste d’avant-centre, Mauro Mendez (1,79 m, 74 kg) a terminé meilleur buteur de la Primera Division Apertura 2022, le championnat uruguayen, avec 8 buts marqués en 14 rencontres. Il a également fait trembler les filets à 4 reprises en phase de groupes de la Copa Sudamericana. Au total, il a inscrit 13 buts cette année. Mauro Mendez apparaît donc comme un profil intéressant pour le FC Nantes. Seul point d’interrogation, il n’a jamais joué en Europe. Son adaptation au football français et européen peut donc poser question.

« Je me sens très identifié au style de Luis Suarez, c’est l’attaquant que j’admire le plus », avait déclaré le numéro 9 à El Obserdavor. Brillant dans la finition, à l’aise dans la surface face au gardien, vif et provocateur avec une belle frappe de balle, Mauro Mendez est même considéré comme « l’un des meilleurs joueurs d’Uruguay » par El Pais. À voir comment le buteur au FC Nantes s'adaptera s'il s'y engage lors du mercato.

Adrien Deschepper

Rédacteur