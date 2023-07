FC Nantes - Mercato : un ex chouchou des Canaris offert sur un plateau à Aristouy ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

Youssouf M'Changama ne devrait pas faire de vieux os à l'AJ Auxerre. À un an de la fin de son contrat, L’Équipe annonce que le milieu offensif de 32 ans a été mis à l'écart par le club icaunais ces derniers jours. Christophe Pélissier ne compte plus sur le Comorien, qui a pris part à 11 rencontres de Ligue 1 la saison dernière.

Un remplaçant idoine à Blas ?

Si le staff et l’entraîneur ont changé entre temps, on se rappelle que le FC Nantes avait fait des pieds et des mains pour le recruter l’été dernier à son départ de l’EA Guingamp. Les Canaris pourraient-ils se replacer sur ce dossier pour lancer leur mercato ? La balle est désormais dans le camp de Pierre Aristouy et de Baptiste Drouet mais l’occasion pourrait être belle, surtout après le départ encore non comblé de Ludovic Blas au Stade Rennais.

