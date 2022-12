FC Nantes - Mercato : une grosse boulette des Kita dans le dossier Fabio ?

Zapping But! Football Club FC Nantes : top 10 des meilleurs buteurs de l'histoire en Ligue 1

« Encore du génie de l'avoir prolongé y a 6 mois, tonne l’insider Emmanuel Merceron sur Twitter. C'est possible qu'il parte libre en plus là. Ou alors pour peanuts. » Si c’est le cas, Waldemar Kita pourra toujours se dire qu’il fera quelques économies en masse salariale...

A priori, c’était le sens du départ annoncé de Fabio, prolongé il y a quelques semaines pour un an et qui pourrait s’engager avec le Gremio Porto Alegre. Sauf que le défenseur brésilien de 32 ans pourrait finalement quitter la Maison Jaune libre cet hiver !

Pour résumer

Alors que le départ de Fabio (32 ans) semble plus proche que jamais, on apprend que le défenseur brésilien pourrait quitter le FC Nantes libre... six mois après avoir prolongé son contrat il y a seulement six mois de cela !